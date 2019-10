Cuidado: Podrían hackear tu WhatsApp usando tan solo un GIF

Es urgente que actualices tu WhatsApp, especialmente si usas Android: un GIF puede darte bastantes más problemas de lo que te imaginas.

Los GIFs en WhatsApp ya son cosa de todos los días. La gran mayoría de los usuarios los usan, así como los stickers. Y usualmente esto no tiene nada de malo, al menos hasta que algún pirata decide manipular uno de ellos. Gracias a un GIF malicioso, tu historial de conversaciones podía quedar expuesto a los atacantes.

Cuidado con los GIF de WhatsApp

El investigador Awakened dio la noticia hace unos días, y afortunadamente el mensajero ya ha actualizado con un parche que impide que puedan hackear tu perfil y ver información delicada que tengas en él.

En especial, los más afectados fueron usuarios de Android, específicamente de la versión 8.1 y 9; es decir, dos de las mas recientes y mismas que tienen la gran mayoría de usuarios del sistema operativo de Google.

Por ahora el problema ha pasado, pero es importante que si no has actualizado tu aplicación, lo hagas ahora mismo para que tu seguridad quede restablecida. A pesar de esto, según la empresa propiedad de Facebook, aunque esta vulnerabilidad era real, es poco probable que alguien se haya visto afectado. O al menos, no hay indicios de que así haya sido.

Esta no es la primera vulnerabilidad de WhatsApp y es probable que no sea la última. Por eso, nunca está demás tomar tus precauciones sobre la información que compartes por este medio.