¡Por fin! WhatsApp está lanzando la opción que impide que te agreguen a grupos sin tu consentimiento

¿Estás harto de que te agreguen a grupos familiares o de ex compañeros de escuela en WhatsApp? La app lo sabe y quiere ayudarte.

Algo que siempre ha ocurrido con WhatsApp es que cualquier persona puede añadirte a cuanto grupo se te ocurra y no es nada agradable. Especialmente cuando son grupos de ex compañeros de escuela, familiares, etc. ¿Estás cansado de esto? El mensajero lo sabe. En el fondo, lo sabe.

WhatsApp te permitirá elegir quién te añade a grupos

Desde hace meses, casi a inicios de año, supimos que el mensajero pronto iba a añadir esta opción, aunque se está tardando un poco más de lo esperado. Aunque por fin ha llegado a la función beta en general (en todo el mundo), así que es oficial y ahora sí está a la vuelta de la esquina.

Dentro de esta nueva opción, según WABetaInfo, podrás elegir quién quieres que te invite a grupos. Aunque hay una mala noticia: no existe la opción para que absolutamente nadie te añada. No podía ser perfecto.

Podrás elegir si quieres que todos te añadan, solo tus contactos o todo el mundo menos una lista específica de personas. Sí, podrás crear una lista negra con esos añadidores compulsivos para evitar que te molesten.

Aún no sabemos exactamente cuándo estará disponible para todo el mundo, pero se espera que en las siguiente actualizaciones ya puedas usarla.