Oh, no: Estos son los iPhone y Android que se quedarán definitivamente sin WhatsApp para el 2020

Dicen que todo cambio es para mejorar, y quizá sea momento de cambiar tu celular si quieres seguir usando WhatsApp como hasta ahora.

Con el paso del tiempo, todo evoluciona. Las aplicaciones, desde luego, y principalmente la tecnología en los teléfonos celulares. Es así que las apps con actualizaciones constantes necesitan celulares cuyas especificaciones puedan soportarlas y les permitan funcionar como están diseñadas para hacerlo. WhatsApp no es la excepción.

El problema nace cuando se quiere instalar una actualización nueva y moderna en un celular más bien viejo y obsoleto. En estos casos, lo más probable es que la app no funcione como debería o no funcione en absoluto. Por eso, el mensajero verde ha liberado la nueva lista de celulares en los que ya no se podrá instalar.

Los celulares que ya no podrán tener WhatsApp

Obviamente, en esta lista están equipos con especificaciones bastante viejas, tirándole a vintage. Ningún modelo nuevo o medio se verá afectado. También recordemos que a partir del 1 de enero del siguiente año, los celulares con Windows Phone (todos) ya no podrán usar la app.

Estos son los demás:

Todos los iPhone con iOS 8

Todos los Android con OS previo a Android 2.3.7

Según Google y Apple, la gran mayoría de sus usuarios ya están actualizados en cuanto a sistema operativo (en el caso de Android, si no al más reciente, sí al anterior). Teniendo esto en cuenta, las personas afectadas deberían ser la minoría y este golpe no debería repercutir en los números que maneja WhatsApp hasta el momento.