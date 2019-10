¿Se acuerdan de Wedge Antilles?: El piloto rebelde volvería para The Rise of Skywalker

Su nombre es Denis Lawson, tiene 71 años y es tío de Ewan McGregor. Ya eso es suficiente curriculum, pero quizás lo más importante de este personaje es que su nombre artístico es Wedge Antilles.

Sí, porque el piloto rebelde más valioso de la flota de X-Wings que acabó con dos Estrellas de la Muerte en "Una Nueva Esperanza" y en "El Regreso del Jedi", estaría presente en la última película de las nueve originales.

La fuente que confirmó la aparición de Lawson en "The Rise of Skywalker" es "Rebel Force".

LOOK AT THE SIZE OF THAT THING. We just received a solid “YES” from a representative for the actor, Denis Lawson will be in #StarWars #TheRiseOfSkywalker reprising his role as Wedge Antilles. pic.twitter.com/ESoB0JhA1L

— Rebel Force Radio (@RFRRebelForce) October 5, 2019