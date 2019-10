Antiguos registros aztecas revelan terremotos del pasado y sus actuales riesgos

View this post on Instagram

presents P H O T O | @cuauhtemoc_1521 📷 Enrique Ortiz • Museo Nacional de Antropología – The Sunstone • The Sunstone (Piedra del Sol) is a large monolithic sculpture from the area of ​​the old main temple of Tenochtitlán (Mexico City). The basalt sculpture measures about 3.6 meters in diameter and is 1.22 meters thick. The weight is 24 tons. The stone sculpture shows a structure in concentric rings around the central, deliberately mutilated face of the sun god Tonatiuh. According to another opinion, the center shows the earth goddess Tlaltecutli. From the face, the tongue is stretched far down, which has the shape and decor of a sacrificial knife. On both sides of the mouth large discs of an ear jewelery can be seen. The face is inserted in the center of the four-branched day sign olin (movement).