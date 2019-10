Los videojuegos que próximamente tendrán su propia serie en TV

Presentamos cuáles son los próximos videojuegos que son un total éxito y por eso suman los méritos para ser tener su propia serie en la TV.

Los videojuegos ya forman parte de nuestras vidas y su principal objetivo en brindarnos horas de entretenimiento, además de potenciar nuestras actividades cognitivas. Algunas veces, algunos juegos son tan exitosos que dan un salto a la pantalla grande, sea en versión película o serie televisiva.

En esta oportunidad, te presentaremos cuáles son los próximos videojuegos que ya son un total éxito y por eso suman los méritos para ser tener su propia serie de televisión, lo que de seguro causará una gran locura entre los fanáticos:

The Witcher

El popular videojuego The Witcher también se prepara para dar el salto a la pantalla chica. Apenas queda un mes para su estreno en Netflix y los rumores ya apuntan a sustituta de Juego de Tronos. Henry Cavill será el actor que interpretará a Geralt de Rivia, el popular brujo en la saga de libros y juegos The Witcher. “Descubrí los videojuegos y, después, descubrí los libros Ni siquiera tuve que prepararme para el papel, porque respiraba y vivía ese universo cada día. Mi preparación para el papel estaba hecha antes incluso de que comenzara el casting”, dijo en una entrevista.

League of legends

Riot Games lo ha anunciado como la gran sorpresa dentro de su celebración del décimo aniversario de League of legends. Además del juego de lucha en proyecto, esta serie se llamará Arcane y estará ambientada la ciudad utópica de Piltover frente al distrito suburbano de valles y colinas de Zaun. El estreno llegará en algún momento de 2020.

Ubisoft promete arrasar

Los videojuegos de Ubisoft Entertainment nos han traído los mejores momentos de diversión. De entre todos sus grandes éxitos podemos resaltar juegos como Assassin’s Creed, Far Cry, Tom Clancy’s Splinter Cell, Prince of Persia, Rayman, Just Dance y más.

Como sabemos Ubisoft se encuentra actualmente emitiendo la cuarta temporada de su serie “Rabbids Invasion” en Netflix con un gran recibimiento del público.

Según informes de The Hollywood Reporter los videojuegos de Ubisoft que llegarán a la pantalla chica son una comedia-aventura inspirada en la popular franquicia de Rayman y Hungry Shark Squad, basada en el juego móvil Hungry Shark.

Parece que también se está evaluando la posibilidad de tener una serie de la franquicia de Watch Dogs. Este sería un programa de misterio dirigido a los preadolescentes, el cual se centrará en un “súper hacker” adolescente que resuelve crímenes en su escuela secundaria.

Castlevania

Con una tercera temporada en desarrollo, la serie de Castlevania en Netflix ha sido todo un acierto. La primera temporada sirvió de proyecto piloto, con 4 episodios. La segunda expandió la mitología de Drácula y dobló la duración, con ocho episodios. La tercera contará con 10. Y se espera que no sea el final para Alucard, Trevor y demás personajes de la saga de Konami.

Resident Evil

Aunque los detalles aún no han sido confirmados por la propia Netflix, a principios de año se dio a conocer que la compañía estaba trabajando en el guión de una serie que contaría con la colaboración de Constantin Film, la compañía encargada de llevar la franquicia al cine con Milla Jovovich como protagonista.

La filtración también daba a conocer que la serie se centraría en los entresijos de la Corporación Umbrella en un momento en el que el virus T ya ha echado a perder gran parte de la población mundial. Se desconoce si Constantin Film seguirá la estela de las películas o virará hacia el terror, aunque la contratación de Johannes Roberts (A 47 metros y Los extraños: cacería mortal) parece indicar que así será.