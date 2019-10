Un filósofo trata de innovar en los videojuegos usando el Twitter

¿Los videojuegos y la filosofía son como el agua y el aceite?, parece imposible, pero la verdad es que si es posible y puede dar excelente resultados. Ese es el caso de Pippin Barr, un filósofo que está tratando de innovar el desarrollo del entretenimiento por medio de las consolas.

Pippin Barr recibió un doctorado en Ciencias de la Computación en 2008 con una tesis titulada: “Valores de videojuegos: jugar como interacción humano-computadora”. Él ha desarrollado una serie de “juegos irónicos” basados en la mitología griega donde los jugadores reciben tareas imposibles, como empujar una roca gigante cuesta arriba.

En 2011, Barr creó The Artist is Present, una versión digital de la famosa pieza de actuación MoMA de la artista Marina Abramović. Allí los jugadores pagan para ingresar al museo y esperar en la fila durante horas para tener la oportunidad de sentarse y mirar a los ojos de Abramović todo el tiempo que deseen.

Actualmente, Barr es profesor asistente en diseño y artes computacionales en la Universidad de Concordia en Montreal. Él también está en Twitter y es muy activo.

A post shared by Pippin Barr (@pippinbarr) on Sep 26, 2019 at 10:28am PDT

Barr tuitea al menos una vez al día en un formato claro y repetido que es difícil pasar por alto en la avalancha de texto estándar, imágenes y emojis de Twitter. Es todo en mayúsculas, con pensamientos a doble espacio y apilados uno encima del otro, siempre comenzando con “GAME IDEA” (una idea de juego)”.

La forma en que compone estos tweets, divididos y gritando al espectador, los hace leer como poemas en miniatura sobre el diseño y el consumo del juego. Muchos de ellos son divertidos, resaltan ironías e inconsistencias sobre el juego en general, y hacen agujeros en las sabidurías aceptadas de la industria.

“No sé cómo me di permiso para hacer eso, pero quería que parecieran separados del flujo normal de Twitter, que es muy ostentoso”, dijo Barr.

La esperanza es que los tweets de GAME IDEA se sientan como “estas extrañas misivas fuera de contexto de una extraña máquina de generación de ideas, en lugar de una persona humana de la que puedas tener una idea real”, dijo Barr a Engadget.

“Lo cual es ingenuo, porque, por supuesto, puedes tener algún tipo de sentido acerca de qué tipo de persona soy por el tipo de cosas que escribo. Incluso qué tipo de estado de ánimo tengo. A veces se oscurecen bastante, aunque a menudo eso significa que estoy de buen humor”, señaló.

Barr tiene una rutina de tweets. Alrededor de las 10 cada mañana, abre Twitter y escribe, “GAME IDEA”. Luego espera la inspiración para atacar. Se sienta y piensa en sostener un controlador, mirar los botones, hacer girar los pulgares y lo que significa. O lo que no significa. Finalmente, toca “Tweet”.

NEW GAME

Let's Play: Ancient Greek Punishment: Competition Edition

Finally, the local multiplayer version of the eternal struggle between guy and boulder you've been waiting to challenge your friends to!https://t.co/SwGh1WCDzZ pic.twitter.com/O0kJdIFZSJ

— P░pp░n B░rr (@pippinbarr) September 4, 2019