Vagabundos y engaños: las horribles tácticas de Google para mejorar el reconocimiento facial del Pixel 4

De acuerdo a informe que detalla graves prácticas.

Una horrible acusación en contra de Google aparece en los medios, y es que sus contratistas habrían llegado a engañar vagabundos para recolectar sus datos biométricos.

Sumándose a la noticia de que estaban pagando con tarjetas de regalo de 5 dólares a gente para quedarse con los datos de su cara, esto lleva la gravedad del asunto a otra dimensión.

Google está comprando tus datos biométricos con una giftcard de Starbucks 5 dólares por tener los datos de tu cara.

De acuerdo a diversas fuentes que habrían estado involucradas, la empresa Randstad, contratada por Google, tenía la instrucción de ir por los datos faciales de gente "de color·", cosa que su sistema de reconocimiento no tenga un sesgo racial.

La compañía, de acuerdo a lo que informan las fuentes, decidió ir a Atlanta y ponerse como objetivo los vagabundos, porque "están menos conscientes de lo que está pasando".

De esta forma, se acercaban a ellos y "no sabían lo que estaba pasando", y sin su permiso ni nada usaban sus datos.

Para rematar, también se juntaban con menores de edad fuera de las escuelas para que "probaran un nuevo juego" basado en "selfies" a cambio de una giftcard y así, sin que ellos se enteraran, quedarse con sus datos a través de un engaño.

Una práctica, por lo bajo, asquerosa, es revelada a pocos días del anuncio oficial del Pixel 4 el 15 de octubre. Google no se ha referido al tema, pero probablemente se laven las manos diciendo, convenientemente, que "no estaban enterados". No podemos esperar.