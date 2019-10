Una muñeca revela cómo se verá un empleado si trabaja 20 años en una oficina

Si tienes más de 20 años trabajando de manera ininterrumpida en una oficina et tenemos una mala noticia. Recientemente, un grupo de investigadores británicos expertos en el campo de la ergonomía dio a conocer a “Emma”, una muñeca de tamaño real tiene la espalda encorvada, extremidades hinchadas y ojos inyectados en sangre.

El maniquí, según los investigadores, que además son expertos en salud ocupacional y bienestar profesional, aseguraron que “Emma” es el prototipo de un empleado que lleva 20 años trabajando en una oficina.

“Emma” es el resultado práctico de un nuevo informe, titulado “El compañero de trabajo del futuro”, encargado por 'Fellowes' y para reflejar las implicaciones para la salud que pueden derivarse del pasar un día entero sentados detrás de un escritorio

Los investigadores crearon esta visión de advertencia después de entrevistar a más de 3.000 empleados de Francia, Alemania y el Reino Unido sobre sus problemas y preocupaciones de salud. Las encuestas revelaron que el 50% de los trabajadores entrevistados sufrían dolor en los ojos, el 49% dolor de espalda y el 48 % dolores de cabeza.

Basándose en los datos obtenidos, los investigadores se unieron con especialistas en modelos Helix 3D para fabricar una figura de cera con la espalda permanentemente encorvada por estar sentada tras un escritorio, venas varicosas por un flujo sanguíneo deficiente y ojos rojos por largas horas mirando un ordenador.

Meet "Emma" the hunchbacked office worker of the future.

A model created by health experts, Emma illustrates how staff could one day look if changes to work environments are not made pic.twitter.com/pXlYtnRRtE

— PA Media (@PA) October 24, 2019