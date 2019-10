Tiene 123 años y dio a conocer los dos secretos para la “larga vida”

Swami Sivananda, de la India, nació en 1896. “Como muy simple, solo alimentos hervidos sin aceite o especias”, dijo.

Un pasajero llamó la atención de los agentes de inmigración en el Aeropuerto Internacional de Abud Dhabi, capital de los Emiratos Árabes Unidos. Se trataba de un anciano nacido en India y que ya supera ampliamente los 100 años.

Los oficiales del aeropuerto quienes creían que Swami Sivananda, oriundo de la India, tendría por lo mucho 90 años, informó el diario Mirror. Sin embargo, el anciano comprobó su edad mostrando su pasaporte y allí confirmó la fecha de su nacimiento: 1896.

Sus dos mayores secretos

Luego de que Sivananda se hiciera conocido por los medios escritos con su particular historia, decidió contarles a todos cuáles eran los secretos para su longevidad.

“Llevo una vida simple y disciplinada. Como muy simple, solo alimentos hervidos sin aceite o especias”, relató el hombre a quien le encanta dar entrevistas.

Además, también realiza yoga por dos horas todos los días y evita comer frutas y tomar leche. Según afirma, porque son “alimentos sofisticados”, aludiendo a que de niño durmió muchas veces con el estómago vacío.

Cero sexo

Sin embargo, si algo le ha permitido llegar a los 123 años, asegura, es que no practica sexo y no come picantes.

“Solo quiero que las personas sean felices, saludables y pacíficas", agregó.

Swami perdió a sus padres cuando tenía seis años y fue entregado a un gurú espiritual. Él le hizo viajar por toda la India y finalmente se quedó en Varanasi. Allí creció en la pobreza extrema y despertó su vocación por ser monje.

De ser cierta la edad de Swami, significa que es el hombre más viejo del mundo. Actualmente, en el Guinness de los Récords figura Kane Tanaka, una japonesa de 116 años y 278 días.