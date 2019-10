Uber prueba función para grabar audio de viajes como medida de seguridad

Uber se encuentra en constante experimentación de nuevas funciones y servicios que hagan más robusta y segura la plataforma.

Es por ello que desde la semana pasada comenzó a liberar algunas novedades en la configuración de seguridad de la plataforma.

Pero algo que nadie había notado es la posibilidad de grabar el audio de cada viaje en caso de que el pasajero se sienta incómodo con la experiencia.

Esta peculiar medida de seguridad fue descubierta por la desarrolladora Jane Manchun Wong, quien utilizó su cuenta personal de Twitter para compartir algunas captura de pantalla de la función:

Uber is testing "Record Audio" in case the rider is uncomfortable with the ride pic.twitter.com/btC5C0F3CN

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) September 30, 2019