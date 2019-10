Gobierno cede a los taxistas: Uber ya no podrá "hacer base" en los aeropuertos de México

Luego de movilizaciones de taxistas y transportistas, el gobierno mexicano ha cedido: la Guardia Nacional cuidará que no hagan base los conductores.

En la CDMX la tensión entre taxistas y Uber no ha disminuido. En días pasados los transportistas han llevado a cabo protestas, caravanas y bloqueos en la ciudad para manifestarse en contra de las diversas apps que incluyen también a Cabify, Beat y Didi. Y el gobierno ha cedido a la presión.

¿Podrás o no pedir Uber desde el aeropuerto?

En tiempos pasados, era común que las personas usaran los taxis del aeropuerto cuando llegaban de viaje para ir a sus casas, aunque es de conocimiento popular los elevados cobros de estos. Precios prácticamente irreales. Por eso desde que llegó Uber y demás apps, estos taxis han perdido gran parte de su negocio.

Este era uno de los motivos de sus protestas. El resultado de ello es que ahora la Guardia Nacional cuidará que los conductores de apps no "hagan base" en los aeropuertos de México, aunque sí podrás solicitar el servicio todavía. La diferencia es que probablemente tarden un poco más en llegar.

Todavía no se sabe a partir de cuándo comenzarán estos operativos, pero se espera que sea pronto. Las apps no se han posicionado al respecto todavía, pero no es momento de entrar en pánico: podrás seguir usando las apps en el aeropuerto.