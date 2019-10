OJO señores políticos: Twitter ya no los dejará comprar espacio en la plataforma

Se acabó el tiempo de los mensajes políticos pagados en Twitter, ese fue el anuncio que dio a través de una serie de tuits, el CEO de la red social, Jack Dorsey.

Veamos qué dijo exactamente Jack Dorsey:

We’ve made the decision to stop all political advertising on Twitter globally. We believe political message reach should be earned, not bought. Why? A few reasons…🧵

— jack 🌍🌏🌎 (@jack) October 30, 2019