Trabajadores de Facebook se unen para oponerse contra controvertida política de la empresa

Más de 250 empleados de Facebook en los Estados Unidos se han unido y firmado una carta petición con la cual denuncian una controvertida decisión por parte de Mark Zuckerberg de permitir que políticos publiquen anuncios en la plataforma, incluso si son falsos.

La llamativa petición fue publicada en un tablero de mensajes de comunicación internos de la compañía, donde se destaca la frase que alude a que algunos están en camino a deshacer todos los grandes avances que sus equipos encargados de los productos han integrado durante los últimos años.

Recordemos que a finales de septiembre Facebook eliminó una política interna que lo hacía eximirse de la publicidad política, la que ahora ha causado la molestia de los trabajadores que trabajan en la empresa.

Entre las palabras más destacadas que aparecen en la carta "La información errónea nos afecta a todos, nuestras políticas actuales sobre la verificación de hechos de personas en cargos políticos a aquellas que se postulan a cargos públicos, son una amenaza para FB y nos oponemos firmemente a esa política tal como está".

Hace algunos meses, la propia compañía había anunciado que prohibía todo tipo de anuncio que tuviera contenido "engañoso y falso", pero recientemente señaló a través de Mark Zuckerberg que este reglamento no se aplicará en anuncios pagados de políticos.

Courageous workers at Facebook are now standing up to the corporation’s leadership, challenging Zuckerberg’s disturbing policy on allowing paid, targeted disinformation ads in the 2020 election: https://t.co/jDJE7WplVy

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) October 28, 2019