FAIL: Nadie quiso comprar el feo disfraz de Leonardo de las Tortugas Ninja que se estaba subastando

Hace unos días se anunció la subasta del disfraz de las Tortugas Ninja de Leonardo, el cual estaba ya en un claro deterioro.

Las Tortugas Ninja es una franquicia que durante años se ha ganado el cariño del público. Sin embargo, parece que ese aprecio no fue suficiente para llamar la atención de los coleccionistas en torno a una singular pieza de una de sus películas de los años 90. Después de todo, la subasta que pretendía vender un disfraz en mal estado de Leonardo no tuvo éxito.

Hace unos días se difundió la noticia de la subasta de un disfraz de las Tortugas Ninja. Concretamente era el que se usó en la película Teenage Mutant Ninja Turtles III: Turtles in Time (1993). Este era el de Leonardo, la tortuga de la cinta azul, experto en espadas.

La página de subastas anunció la semana pasada que el disfraz tendría un precio inicial de 10.000 libras esterlinas, equivalentes a aproximadamente 12.000 dólares estadounidenses. Las fotos evidenciaban que el traje se encontraba en mal estado, con algunas partes rotas, así como piezas que estaban por desprenderse de la "piel". Aun así, se esperaba que esta terminara llamando la atención de algún coleccionista.

No obstante, eso no ocurrió. Tal vez fuera por la perturbadora cara de Leonardo, o el elevado precio del disfraz, pero nadie quiso comprarlo. De hecho, la casa de subastas ya declaró que no hubo pujas y cerró la operación. Triste final para nuestro querido compañero.

Nadie quiso comprar el feo disfraz de Leonardo de las Tortugas Ninja que ese estaba subastando

La descripción

Así es como la página describía el disfraz:

Este disfraz incluye un traje de tortuga verde que consiste en elementos de espuma de látex sobre una base de spandex, con elementos de pecho y caparazón de espuma densa, rodilleras y coderas de cuero, y fundas de cuero para las espadas de Leonardo. La cabeza incluida es una versión que también utiliza una piel de látex de espuma sobre una base de spandex, con dientes de resina fundida, ojos de alta calidad, un pañuelo de tela, forro interno en la cabeza para el que lo use y una cremallera en la parte posterior para permitir que la pieza se cierre. Tanto el cuerpo como la cabeza del disfraz muestran una descomposición sustancial de los elementos de látex de espuma y requieren restauración.

Adicionalmente se señalaba que que el disfraz descansaba en un hangar de ropa de gran tamaño. En sus dimensiones se especificaba que estas eran de 185,5 cm x 81,25 cm x 38 cm.