Tom Morello y Mark Hamill se cuadran con las protestas en Chile

El guitarrista de Rage Against The Machine (y Audioslave en su momento),Tom Morello, ha estado muy activo en sus redes visibilizando lo que sucede en Chile.

El músico de 55 años, que siempre se ha mostrado muy receptivo a los movimientos sociales en general ha tenido sus ojos en Chile, dado que, entre otras cosas, siempre ha dicho que uno de sus músicos favoritos de la historia es Víctor Jara, cantautor asesinado en la Dictadura Militar.

A post shared by Tom Morello (@tommorello) on Oct 20, 2019 at 12:18pm PDT

View this post on Instagram

Por otro lado, si lo tuyo no es "Rage", quizás te guste Star Wars, y el mismísimo Luke Skywalker, Mark Hamill, ha entregado su apoyo a Chile:

Greetings to all Chileans!🇨🇱The world is watching you.#Resist

— Mark Hamillween (@HamillHimself) October 26, 2019