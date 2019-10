Tim Cook: "En la mitad de Estados Unidos te pueden despedir por ser gay o trans"

Hace no mucho, la revista People publicó la primera entrevista de Tim Cook a un medio en español dentro de Estados Unidos.

El CEO de Apple, la empresa más valiosa del mundo, entre varias cosas, se refirió al momento donde decidió salir del clóset y reconocerse abiertamente gay.

En la pieza, Cook recuerda que no tuvo miedo cuando mandó esa editorial, al menos no dentro de la empresa, porque describe a sus trabajadores como muy abiertos de mente, pero si temía por la reacción en otros lados, ya que describe que en la mitad de Estados Unidos hay gente que puede despedirte de tu trabajo si eres gay o trans.

En esa columna hace 5 años dijo que ser gay era uno de los "dones que Dios le dio" y lo recuerda con las siguientes palabras:

Hay muchos significados detrás de esto. Primero: fue Su decisión, no la mía. Segundo: al menos para mí, solo puedo hablar por mí mismo, me da un nivel de empatía que creo que es mayor que la del promedio porque al ser gay o trans perteneces a una minoría. Y creo que cuando eres una mayoría, si bien intelectualmente puedes entender qué significa ser una minoría, es solo algo intelectual. Para mí estar en minoría no es algo intelectual. No estoy diciendo que entiendo las pruebas y tribulaciones de cada grupo minoritario, porque no es así. Pero sí me da una perspectiva de cómo se sienten los demás, creo que es un regalo en sí.