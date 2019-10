The Mandalorian estrena espectacular segundo trailer oficial

The Mandalorian, la nueva serie de carne y hueso de Star Wars y que se estrenará el 12 de noviembre, estrenó un espectacular segundo trailer final.

Acá se muestran con más detalles escenas, y sobre todo el clima oscuro que tendrá este show que ya postula a convertirse en uno de los más elogiados de la franquicia que creó George Lucas.

Pedro Pascal, el actor chileno que protagoniza al cazarecompensas principal en The Mandalorian, será acompañado por Gina Carano que interpretará a Cara Dune, una mercenaria.

También está Carl Weathers, quien en la serie es Greef Carga, gobernador imperial que trata de buscarse la vida tras la Batalla de Endor.

Y completa este puzzle IG-11, un peligroso droide asesino que se terminó convirtiendo en un más que cualificado cazarrecompensas.

Este lunes 28 además se entregaron nuevos pósters promocionales de la serie de Star Wars que se estrenará en la señal de streaming de Dinsey Plus.

La trama transcurre 30 años después de "The Return of the Jedi" y el director Dave Filoni dijo que la serie explorará los orígenes de la Primera Orden que tendrá a Snoke como líder.

“Esto no se convierte en un universo de personas buenas solo porque destruiste dos Estrellas de la Muerte. Se entiende que los rebeldes ganaron y están tratando de establecer una República, pero no hay forma de que eso se haya establecido para todos a la misma vez. Nos encontramos en un ‘oeste salvaje’”.