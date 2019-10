Oficial: The Last Of Us parte dos llegará en mayo del próximo año

La espera fue bastante larga, y lo será todavía más: The Last of Us Part II retrasa su lanzamiento a mayo del 2020, aunque ya es oficial.

The Last of Us es quizá uno de los juegos más populares de PlayStation, aunque ya tiene sus años. Desde que salió en 2013, hace 6 años, muchos se quedaron esperando la segunda parte. Bueno, pues llegará, aunque 7 años después: en mayo del 2020. Sí, se ha retrasado el lanzamiento por razones de calidad.

The Last Of Us Part II llega en mayo del 2020

El 29 de mayo del 2020 será el día, así lo publicó Neil Druckmann, el director del juego en el blog de PlayStation (traducido):

Fue hace aproximadamente un mes cuando tuvimos nuestra gran explosión para el juego, permitiendo que los medios jueguen más de dos horas junto con el debut de nuestro nuevo trailer de la historia y revelando la fecha de lanzamiento. La respuesta positiva que vimos de nuestra comunidad fue abrumadora. Puedes sentir la energía entre los miembros del equipo. Después de trabajar en algo durante tantos años, es estimulante tener una idea de la validación de todo el trabajo duro. Sin embargo, fue durante las últimas semanas, cuando estábamos cerrando secciones del juego, que nos dimos cuenta de que simplemente no teníamos tiempo suficiente para llevar todo el juego a un nivel de pulido que llamaríamos calidad Naughty Dog. En este punto, nos enfrentamos con dos opciones: comprometer partes del juego u obtener más tiempo. Fuimos con este último, y esta nueva fecha de lanzamiento nos permite terminar todo a nuestro nivel de satisfacción y al mismo tiempo reducir el estrés en el equipo. Si bien estamos aliviados de que no tendremos que comprometer nuestra visión, estamos decepcionados de no haber podido evitar esta situación exacta. Desearíamos haber previsto la cantidad de esmalte que necesitábamos, pero el tamaño y el alcance de este juego nos superaron. Odiamos decepcionar a nuestros fanáticos y por eso lo sentimos. Esperamos que comprendan que este tiempo adicional garantiza que The Last of Us Part II esté a la altura de nuestra ambición colectiva, así como de nuestro compromiso con el más alto nivel de calidad. Sabemos que los pocos meses adicionales se sumarán a lo que ya puede ser una espera insoportable para todos nosotros. Agradecemos su paciencia y apoyo continuo. Vengan el próximo mes de mayo, finalmente se reunirán con Ellie en The Last of Us Part II. -Neil

Las razones parecen legítimas: el equipo de Naughty Dog nos quiere dar un juego a la altura de 7 años de expectativa, y realmente esperamos que así sea. Creemos que la espera valdrá la pena, aunque no seamos fans del retraso.