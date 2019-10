The Goonies reúne a Sean Astin y Corey Feldman a 34 años de su estreno

The Goonies es una de las películas de culto más querida entre los que fuimos niños en los 80. Por fin ha tenido una merecida reunión.

Es probable que sólo un sector limitado de nuestros lectores conozca a la perfección qué es The Goonies. En el mejor de los casos la conocen por un par de chistes en FRIENDS y un montón de guiños en Stranger Things.

La realidad es que estamos ante una auténtica película de culto, que se cuenta como una de las más queridas entre todos aquellos que fueron niños en la década de los 80.

Sin embargo, a diferencia de Back to the Future, otro clásico de 1985, esta cinta nunca había tenido su reunión con el reparto original. Pero ahora por fin ha sucedido, más o menos.

Según reportan los amigos de Entertainment Weekly durante el pasado fin de semana en la Nostalgia Con de Anaheim, California, sucedió en reencuentro entre Sean Astin y Corey Feldman.

Lo que sirvió como el pretexto perfecto para tomarse esa fotografía que se ha vuelto relativamente viral entre los fans; y con la que será inevitable el sentirte viejo:

Ambas estrellas han seguido caminos muy distintos en sus trayectorias desde aquellos momentos de gloria. Feldman parecía la estrella con más futuro en su momento, gracias a cintas como Stand By Me y The Lost Boys.

Pero Astin es quien se ha mostrado con una trayectoria más relevante en años recientes. Gracias a su intervención en la trilogía de Lord of the Rings como Samwise Gamgee. O más recientemente como Bob Newby, el dueño de la tienda RadioShack en la serie de Stranger Things.

En cualquier caso, esto es pura nostalgia y testimonio de vejez.