The Batman ficha a su nuevo Comisionado Gordon

No tienes a Jonah Hill en el reparto pero si al tipo de Shaft que no era Shaft.

Mientras más anuncios surgen en torno a The Batman más confundidos estamos quienes seguimos de cerca la evolución de esta filmación.

Hace unas semanas confirmamos que perdimos a Jonah Hill como el villano de la cinta, pero ganamos a la hija de Lenny Kravitz como Catwoman.

Luego de una lucha por el papel donde todas las demás contendientes sonaban mucho más interesantes a nivel actoral. Y ahora ha llegado una nueva desconcertante noticia: Jeffrey Wright ha sido elegido como el nuevo Comisionado Gordon:

Así lo reveló el propio director Matt Reeves a través de su cuenta oficial de Twitter, para el desconcierto de muchos. Ya que en las encarnaciones recientes se había optado por elegir a algún actor maduro muy reconocido, de carácter y amplio registro.

Mientras que a Wright lo ubicamos por la película original de Shaft, un episodio de House M.D. y Source Code. Como actor de reparto. Teniendo sus principales papeles estelares en Westworld y Boardwalk Empire.

Las negociaciones eran un rumor a finales de septiembre de este mismo año y ahora se han confirmado. Bajo este ritmo las filmaciones iniciarían en algún de 2019. Para estrenar The Batman en junio de 2021.

En foros y algunas redes ya se habla de que Matt Reeves podría ser el nuevo Rian Johnson. Con el riesgo de hacerle a The Batman lo mismo que el otro director le hizo a The Last Jedi.

Ojalá no suceda.