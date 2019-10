Metro de Santiago: Una televisión explotando en las vías se viraliza como expresión del descontento

En la Estación Moneda lanzaron una televisión a las vías del Metro, lo que encendió aún más las redes sociales por la jornada de evasión.

Metro de Santiago está en estado crítico y el problema de la evasión está generando bastante impactantes. Una de esas ocurrió en la Estación Moneda, donde una usuaria lanzó una televisión a las vías.

Metro de Santiago: Ésta es la famosa fórmula del Panel de Expertos para determinar el aumento de tarifas El decreto 140 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones publicada en marzo de 2010, establece cómo se calcula el alza del Metro de Santiago.

Producto de eso, se decidió suspender las operaciones de las Líneas 1 y 2.

Esto debido a las escasas garantías de seguridad que presentan algunas estaciones debido a serios incidentes, además de tener que cortar el suministro eléctrico por personas sentadas al borde de los andenes.

"#L1 y #L2 suspendidas con estaciones cerradas y sin servicio de trenes por desmanes causados por manifestantes que impiden contar con las condiciones mínimas de seguridad para pasajeros y trabajadores", escribió Metro en su cuenta de Twitter.

Durante esta tarde se han producido otras masivas evasiones en distintas estaciones de a lo menos 4 líneas del Metro.

Asimismo, se han producido más de una treintena de detenidos por parte de carabineros.

Más videos con violencia en el Metro de Santiago

Otras cuentas de redes sociales han comenzado a subir más imágenes de lo que pasa en el servicio de transporte subterraneo.

CONTINÚA LA VIOLENCIA DE CARABINEROS

Así fueron violentamente detenidos 4 profesores y estudiantes en metro estación Vicente ´Valdés #EvasionTodoElDia pic.twitter.com/akFuOOJG0A — PIENSA.PRENSA (@PiensaPrensa) October 18, 2019

Murió el Metro de Santiago, línea 1 cortada, que dimitan todos. #EvasionTodoElDia pic.twitter.com/KU9JQXJE6A — Francisco Muñoz (@jefe_dt_boy) October 18, 2019

Gran cantidad de Carabineros en Metro de Santiago genera reacciones en redes sociales Tras las manifestaciones ocurridas por el alza de la tarifa en el Metro la alta cantidad de uniformados está generando una ola de comentarios en las redes.

El Frente Amplio llamó al gobierno a revertir la última alza en el valor del pasaje del Metro. Sosteniendo que quienes han evadido los accesos a los andenes de distintas estaciones son estudiantes y familias cansadas del abuso.

"Como Frente Amplio llamamos al gobierno y al Presidente Sebastián Piñera a revertir el alza del pasaje ya, y a no criminalizar la protesta social. No son delincuentes quienes han evadido, son estudiantes y familias cansadas de abusos. Diálogo ahora, no más represión", manifestó el diputado Gabriel Boric.