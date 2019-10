Star Wars: Episodio IX rompe un récord de Avengers: Endgame

Si pensabas que Avengers: Endgame sería siempre la mejor en todos los sentidos, Star Wars IX viene para probar que no es así.

Star Wars se encuentra cerca de tener su gran cierre de la historia que hemos conocido a lo largo de todas nuestras vidas. De hecho, esta película, aún sin estrenarse, ha logrado ya ganar en algo a Avengers: Endgame. Ya sabes, esa película que es básicamente un evento por sí misma. Es así como lo reporta Atom Tickets.

Eso es impresionante

Después de que el nuevo tráiler de Star Wars por fin salió a la luz, todo mundo pedió la cabeza. De hecho, hubo algunas cuantas sorpresas muy interesantes que es mejor no revelar aquí. Sí, tienes que verlo, por favor.

Pero si algo causó en el mundo, fue una gran emoción casi incontrolable. Muestra de ello es el récord que rompió, el cual antes pertenecía a Avengers: Endgame. Ese récord es el de ventas más rápidas en taquilla. Haciendo que durante la primera hora en que la preventa de los boletos estuvo disponible, estos se vendieran más rápido que los de la película de Marvel.

Pero no fue por una pequeña cantidad solamente, sino que se vendieron 45% más boletos de Star Wars en la primera hora. Pero ahí queda el récord, solamente en la primera hora, ya que a lo largo del día, no lograron vencer a Avengers. Todo esto en la misma web de Atom Tickets.

Pero eso no quiere decir que sus cifras no sean importantes, al contrario. Ya que Star Wars: The Rise of Skywalker quedó en segundo lugar de ventas para su primer día. Así es como queda el Top 5.

Avengers: Endgame

Star Wars: The Rise of Skywalker

Aquaman

Star Wars: The Last Jedi

Avengers: Infiniti War

Curiosamente, podemos ver casi una estructura de poema en esa lista. Empieza y termina con Avengers. El segundo y cuarto lugar es Star Wars y justo en medio, tenemos a Aquaman. Lo cual ya es todo un logro, considerando que todos los demás lugares los tiene Disney.