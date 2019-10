Star Wars: Disney filtra por accidente dónde está la Estrella de la Muerte en el Episodio IX

Disney comienza a soltar detalles aparentemente involuntarios sobre la trama del Episodio IX de Star Wars: The Rise of Skywalker.

Hace algunos días el mundo por fin pudo ver un nuevo avance del Episodio IX de Star Wars: The Rise of Skywalker. Igual que con The Last Jedi, había secuencias muy atractivas visualmente aunque era medio imposible descifrar de qué se trata la trama.

Sin embargo, uno de los puntos que más ha llamado la atención en cada tráiler mostrado es esa escena en donde vemos a Kylo Ren y Rey peleando sobre los restos de la Estrella de la Muerte.

Este es el glorioso trailer final de Star Wars: Rise of the Skywalker Que la fuerza nos acompañe.

Durante mucho tiempo se especulaba incluso si se trataba o no de esa arma legendaria de la saga. Pero ahora Disney acaba de confirmar todo. No sabemos si voluntariamente o no.

Resulta que la división de parques de la compañía mostró su nueva atracción virtual Star Tours: The Adventures Continue.

En donde actualizarán la experiencia con algunas locaciones que formarán parte de la trama del Episodio IX. Y fue ahí donde revelaron todo de manera indirecta.

Los restos de la Estrella de la Muerte estarían en una luna llamada Kef Bir; y se distinguiría por estar cubierta de océanos muy inestables.

En teoría esta sería la Estrella vista en Return of the Jedi; y Kef Bir tendría una relación directa con Jannah, el nuevo personaje interpretado por Naomie Ackie.

Hasta ahora es todo lo que se sabe. Así que hay muchos misterios por descubrir aún.