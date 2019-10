SpaceX es captado en video construyendo su cohete llamado Starship

SpaceX ya se encuentra avanzando en el desarrollo de su nave espacial y un video con drones lo demuestra. Esto se puede ver gracias al antiguo piloto comercial llamado John Winkopp, quien grabó y mandó el video a la cadena CNBC.

El video que se pudo grabar, muestra como es que se está llevando el proceso de construcción de la nave llamada “Starship”. La cual, tiene como objetivo final ser una nave de nueva generación que no se comparte en nada a lo que ya hay actualmente. Esto quiere decir que la nave se diseñó para poder ser reutilizada para entrar y salir del planeta en repetidas ocaciones.

Aerial video taken today at SpaceX's facility in Florida shows the first stainless steel bands of another Starship coming together, the second rocket under construction at the Cocoa site.

