"Esto es sólo el comienzo": hackean sitio de Dirección de Transportes y dejan fuerte recado a Piñera

"No subestimen el poder del pueblo chileno", aseguraron.

La Dirección de Transporte Público Metropolitano ha estado al medio de la polémica hace ya una semana. El alza del pasaje del metro anunciada por el Panel de Expertos y respaldada por el Gobierno detonó la situación. Hoy domingo hay 9 de 16 regiones con Estado de Emergencia y militares en sus calles. Son siete fallecidos los que confirmó la autoridad sin dar nombres ni localidades. Y son miles lo que siguen en las calles a lo largo del país incluso con toque de queda.

"Esto es sólo el comienzo

Y si el desorden y el caos reinan en las ciudades, no había que esperar mucho para que los "hackers" hicieran de las suyas. Esta vez fue el turno del sitio web de la Dirección de Transporte Público Metropolitano.

"You have been H4CK3D", se lee al comienzo en inglés. "No subestimen el poder del pueblo chileno, esto es solo el comienzo", es lo que continúa en este mensaje que evidencia la vulnerabilidad de los sitios del ministerio. Finalmente el recado termina con un mensaje que pide la renuncia al presidente, que no podemos replicar pero dejamos el pantallazo aquí.