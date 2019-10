El serio problema de seguridad con el desbloqueo facial del Pixel 4

Y no tiene otro tipo de autenticación biométrica.

Los analistas, prensa e influenciadores que ya tienen un Pixel 4, el nuevo celular de Google, se debaten por un serio problema de seguridad que concierne a su desbloqueo facial.

Vagabundos y engaños: las horribles tácticas de Google para mejorar el reconocimiento facial del Pixel 4 De acuerdo a informe que detalla graves prácticas.

Sucede que algunos han denunciado a través de redes sociales, que a pesar de lo avanzado de este nuevo sistema que además de puntos, usa un radar, se puede desbloquear incluso con los ojos cerrados, o sea, si estás dormido o inconsciente.

Esto se debe a que el celular no cuenta con un sistema que permita que el usuario deba prestar atención al equipo para poder ser identificado, lo que abre serios problemas de seguridad.

En algunas filtraciones se puede ver una opción que sí permite lo anterior, pero al parecer esta no ha sido lanzada o simplemente no está disponible. En declaraciones a BBC, Google aclara que no puede ser evadido usando máscaras o fotos, pero no se refieren a esta evidente falla de diseño, que esperamos, sea arreglada antes de que el equipo salga a la venta.