Senador acusa que ataques a estaciones de Metro en Chile fueron planeadas usando videojuegos

El Senador Chileno Manuel José Ossandon afirmó que un hacker le comentó que habían grupos organizándose a través de videojuegos para perpetrar los ataques.

El Senador Manuel José Ossandon entregó una insólita declaración a través de la televisión afirmando que el sabía sobre los "actos terroristas" que ocurrieron en el Metro hace algunos días y que además advirtió al Gobierno sobre esta situación, sin ser escuchado.

Ossandon aseguró que fue un hacker quien le informó a través de mensaje de WhatsApp de forma previa sobre estos ataques a las estaciones de Metro y que los diversos grupos se estaban organizando a través de videojuegos para llevar a cabo esta acción.

Luego él reenvió el mensaje a los chats privados de Ubilla, Piñera y Chadwick sólo recibiendo de este último un respuesta que decía "gracias".

Por otro lado, el parlamentario insistió que el Partido Comunista y el Frente Amplio no están involucrados en esta situación, asegurando que todo fue previamente planeado por otros grupos de desconocidos.

Senador y videojuegos

Las declaraciones del Ossandon fueron las siguientes "Yo avisé, porque un hacker puentealtino me dice "alcalde", todavía me llaman así allá, y me dice que grupos de personas están conectados por videojuegos y van a quemas las estaciones de Metro".

Es más, el Senador afirmó "Avise inmediatamente a la Moneda !Y las quemaron todas!, entonces de haber sacado a los milicos a la calle deberían haber sacado a cuidar la infraestructura crítica".

Por otro lado también el político desmintió que el Partido Comunista y el Frente Amplio hayan estado detrás de esta situación, afirmando que " Es cierto que otra cosa es que algunos de estos sectores o estos movimientos , cuando vieron que había un apoyo tan fuerte y había tal desorden, claro que se metieron e hicieron algunas estrategias, pero esto sin duda viene por otro lado".

Finalmente, el propio Ossandon enfatizó que en el Palacio de la Moneda todos están absolutamente perdidos y superados por esta situación de crisis, donde el movimiento social está tratando de buscar justicia y equidad con respecto a los sectores que siempre se han aprovechado de esta situación.

Fuente: Canal 13