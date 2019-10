Se cierra Yahoo Groups y con ello gran parte de la historia de internet

Todo el contenido será removido.

En una movida que sorprendió a los más "veteranos" de internet y las redes sociales, se anunció que Yahoo Groups cerrará para siempre.

Esta suerte de red social antes de las redes sociales, que mezcla mail y foros es aún usada por mucha gente, cuya comunidad encontró hogar ahí y no se han movido desde ese entonces.

Por dar un ejemplo, no son pocos los soldados de guerras que cuentan historia en esos grupos y así, otras comunidades con contenido invaluable.

Yahoo anunció que todo será removido y que no habrá forma de entrar a los foros después del 21 de octubre, a menos que tengas una autorización especial, y todo el contenido será borrado el 14 de diciembre.

No hay explicación sobre la razón de la empresa para borrar todo eso que, a buenas y a primeras, no hace daño y probablemente no les significa un gran gasto, pero está pasando y si quieres darte una vuelta por una de las plazas públicas más populares de tiempos pasados, ahora es cuando.