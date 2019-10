Sasha Grey mandó su apoyo a los chilenos a través de Twitter

Son tiempos complicados los que atravesamos en Chile por estos días, no obstante, siempre hay tiempo para recibir el cariño de personajes internacionales. Este es el caso de la otrora actriz porno Sasha Grey, quien envió un mensaje a todos nuestros compatriotas para mostrar su apoyo a las manifestaciones que, por estos días, suceden día tras día a lo largo y ancho de nuestro país.

El tuit, si bien fue bastante escueto, también es muy elocuente, y deja claras las intenciones de la actriz oriunda de California:

I stand in solidarity with the Chilean people fighting the good fight. Stay strong✊

