Creador de la serie noventera "Salvado por la Campana" murió a los 87 años

El escritor y dramaturgo, Sam Bobrick, ganador de un Emmy y famoso por "Salvado por la Campana", falleció a los 87 años según reportes.

El escritor y dramaturgo, Sam Bobrick, cerebro tras la famosa serie de los noventa, "Salvado por la Campana", falleció este pasado viernes 11 de octubre en el Northridge Hospital Medical Center después de sufrir un derrame cerebral, tal como informa "The Hollywood Reporter".

Bobrick que murió a los 87 años, fue el creador de la serie que popularizó a personajes como Scritch, y Zack Morris.

El escritor además estuvo tras textos y guiones de The Andy Griffith Show , para el que escribió 19 episodios, y trabajó en otras comedias de televisión como The Flintstones ; Gomer Pyle: USMC ; y The Smothers Brothers Comedy Hour, por esta última recibió en 1968 una nominación al premio Emmy.

Palabras de recuerdo para el papá de Salvado por la Campana

Su amigo, Adam Carl, actor y también escritor, recordó el legado de Sam Bobrick.