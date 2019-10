La magia de CD Projekt Red: The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition [FW Labs]

Cuando supimos que The Witcher 3 llegaría a Nintendo Switch todos nos preguntamos lo mismo: ¿Será capaz la consola de soportar el juego?

The Witcher 3 es considerado como uno de los mejores videojuegos de toda la historia. Algo que no se dice a la ligera, puesto que la calidad de este título sigue sobrepasando la de muchos otros juegos más recientes. Pero al llegar al Nintendo Switch, todos dudábamos de su calidad ¿vale la pena comprarlo para esta consola?

Historia

Para quienes no conocen el juego, este te pone en los zapatos de Gerald of Rivia un “Witcher” cuyo trabajo es cazar monstruos y criaturas sobrenaturales. La historia comienza cuando él decide buscar a un viejo amor, quien le mandó una carta para que se reencuentren.

A lo largo del juego encontrarás personas que necesitan la ayuda de Gerald para todo tipo de tareas. Las cuales pueden ser tan sencillas como conseguir un sartén para una anciana o describir el misterio detrás de un hombre lobo.

Cada una de estas historias, por más sencillas que parezcan, tienen ramificaciones que las hacen especiales. A veces terminarás descubriendo que los monstruos a los que te han mandado a cazar merecen vivir más que aquellos humanos que los quieren muertos.

Cada misión y cada dialogo hacen que valga la pena completar todas las misiones que te encuentres en tu camino. De hecho, sin darte cuenta, estarás pasando horas completas en misiones secundarias sin continuar con las misiones principales y disfrutarás cada momento de eso.

Visuales

Este es el apartado, que por alguna razón, hace que todas las personas dejen de interesarse en todo lo demás. Y aunque es obvio que no se ve igual, ni de cerca, a las versione de Xbox One, PlayStation 4 y PC. Eso no significa que se vea mal en absoluto.

Olvida todos aquellos memes en los que ponen las más bajas especificaciones posibles para el juego y dicen que esa es la versión del Nintendo Switch. Ya que esta versión para la consola híbrida de Nintendo se ve sorpresivamente bien. Aunque se nota desde el inicio que todo el esfuerzo se fue al modelo de los personajes.

Los paisajes y texturas de todo lo que no sea un personaje, se ve menos trabajado, pero aún así, no es nada malo. Puesto que The Witcher 3 se mantiene estable sin bajas de frames ya sea en peleas, cabalgatas o cinemáticas.

Así que si para ti es importante que se vea muy bien, entonces no tienes de qué preocuparte.

Audio

The Witcher 3 presenta un gran soundtrack que, en conjunto con las grandes actuaciones de voz, te sumergen por completo en el mundo medieval en donde se desarrolla. La voz de Gerald se te quedará pegada en la mente al igual que las canciones de batallas.

Sumado a eso, hay ciertas piezas musicales que tienen un talento de voces increíble. Tanto así que incluso cuando no estes jugando este titulo, querrás seguir escuchando sus canciones.

Gameplay

El juego se desarrolla en un mundo abierto, en donde deberás cumplir distintas misiones de cacería y de distintos tipos. Estas misiones las obtienes al hablar con personajes no controlables a lo largo de tus aventura. Además de que puedes conseguir misiones por otros medios como con carteles en donde hay peticiones.

Cada misión es única y te lleva a conocer historias extremadamente interesantes. En las cuales encontrarás distintos tipos de criaturas que deberás enfrentar utilizando una estrategia en específico. Por ejemplo, a la hora de enfrentarte a fantasmas, podrás crear aceites especiales que les harán más daño. Además de que deberás utilizar magia que permita que puedas atacar físicamente a estas apariciones.

Cuentas con bestiario que se actualiza cada vez que enfrentas a nuevos enemigos. Aquí podrás conocer las fortaleces y debilidades de cada enemigo al que ya te hayas enfrentado con anterioridad.

Pero no solamente de misiones de cacería vive el juego, ya que también podrás participar en distintos eventos como una serie de combates a puño limpio. Estos combates cada vez se tornan más complicados pero son muy divertidos.

Pero si de algo debemos hablar es del juego de cartas llamado Gwent. Casi desde el inicio del juego, un estudioso te enseñará la reglas del juego y te retará a tu primera partida de Gwent.

En este juego, deberás ganar dos rondas a tu rival antes de que él te gane dos rondas a ti. La manera para hacerlo es muy sencilla y a la vez, requiere de muchas estrategia. Ya que deberás tomar 10 cartas y a partir de estas, formar un ejercito que supere en fuerza a tu adversario.

No podrás tomar más cartas en toda la partida, a menos que una carta así lo especifique. Por lo que deberás cuidar bien a tus unidades para que se apoyen entre ellas también.

Créeme cuando te digo que es uno de los puntos más fuertes en un juego que de por si no tiene ningún contra. Se vuelve tan adictivo que buscarás a más contrincantes para poder retarlos a combates de Gwent.

Otras cosas a tomar en cuenta

Este juego es la versión completa, por lo que también incluye todo el DLC que se lanzó previamente. Además, pesa poco más de 30GB, por lo que no tendrás que comprar una gran tarjeta de memoria extra para poder disfrutarlo.

Jugarlo en modo portátil tampoco hace que este juego se haga lento, al contrario. Mantiene su fluidez sin importar si lo juegas en tu televisión o para llevar. Sinceramente es sorprende ver cómo lograron meter este título dentro de 30 GB de información.

Tal vez lo único malo del juego, es que no te permite grabar clips de video con la consola Nintendo Switch. Solamente te deja tomar capturas de pantalla.

Conclusión

The Witcher 3 en el Nintendo Switch no decepciona en absoluto. Ya sea que hablemos de sus visuales o de sus muchos detalles, básicamente todo está bien con el título. La historia, el apartado sonoro, visual y hasta la escritura se siente de primer nivel.

Ni siquiera lo dudes, es una compra indispensable si es que nunca tuviste la oportunidad de jugarlo.