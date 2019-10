¿Un buen complemento? Review de la Nintendo Switch Lite [FW Labs]

La Nintendo Switch Lite prometía ser un buen complemento de la Switch normal, pero ¿logra bien su cometido? Acá te lo contamos todo.

Cuando recién fue anunciada, en julio de este año, la Nintendo Switch Lite se veía como un buen complemento para tu Switch. Por acá, en algún momento, nos preguntamos si efectivamente sería así, o reemplazaría de manera total a la consola principal, sobre todo para aquellos que juegan sin el dock conectado a la televisión (o "handheld", si te gustan mucho los anglicismos).

Con esta pregunta en mente, nos llegó una unidad para reseñar, la probamos durante un par de semanas, y estas son nuestras conclusiones:

El diseño

La Switch Lite es, básicamente, una Switch común y corriente con los Joy-Con pegados al cuerpo y una pantalla más pequeña. Si bien podríamos pensar que esa mezcla suena algo incómoda, la verdad es que no, es bastante cómoda para usar y en ningún momento extrañé la sensación que da la consola normal cuando está por completo en mis manos.

La adición más notoria de todas es el Control Pad clásico, el cual reemplaza a los cuatro botones del Joy-Con izquierdo en la versión normal. Quizás es porque estamos más acostumbrados a usar este tipo de joystick que los de su predecesor, pero se siente mucho más agradable al tacto a la hora de jugar y mucho más preciso.. Probé este aparato con varios juegos, incluyendo Untitled Goose Game y Super Mario Maker 2, y sí se siente una diferencia notoria entre ambas máquinas. Gana la Switch Lite.

Posiblemente el punto que genere más dudas es la pantalla, ya que al ser más pequeña, obviamente cambia el ratio de visión de múltiples juegos que podrían necesitar una vista más apaisada, como por ejemplo, Super Smash Bros Ultimate. La pregunta es válida, pero honestamente, no molesta en lo absoluto. Sí es notoria una tasa de refresco inferior a su predecesor (no corre a 60 fps), sobre todo con títulos que exigen más recursos gráficos y/o técnicos, como Pokémon Let's Go o The Legend of Zelda: Breath of the Wild, no obstante, la diferencia es muy menor y no afecta mayormente la experiencia final.

Lo bueno

La Nintendo Switch Lite es increíblemente cómoda para jugar. El acabado mate entrega una sensación bastante agradable a la hora de sostener el hardware en tus manos, incluso cuando estás diseñando niveles en Super Mario Maker 2 durante horas en modo full concentración.

Según las especificaciones de fábrica, puedes usar todo esto durante seis horas gracias a los 3.570mAh de intensidad que tiene la batería de ion de litio. La normal tiene 4.310 mAh, prometiendo entre 2,5 a 6,5 horas de juego sin mejoras de desempeño por software, por lo que la diferencia entre las dos realmente no se nota tanto. Ahora, si olvidas el cargador en tu casa (que es bastante grande, por lo demás), pero andas con el de tu teléfono con conexión USB-C, lo puedes usar sin problemas.

Un punto notable también es el peso y lo bien pensado que está todo esto para la portabilidad, ya que todo el hardware pesa cerca de 270 gramos, factor fundamental para decidir si llevar esta máquina o no a un viaje, o bien en el día a día en nuestra mochila.

Lo malo

Es importante destacar que, en cuanto a su uso, no podemos decir nada malo, pero el punto negativo llega cuando tenemos que socializar con otras personas. La Switch Lite fue diseñada exclusivamente para jugar en modo One Player, al contrario de lo que pasa con la versión normal, ya que ahí podemos sacar los Joy-Con y listo. Obviamente puedes usar la consola en modo online y divertirte con tus amigos, pero no existe la posibilidad de que dos personas usen el mismo aparato de manera simultánea.

Otro punto negativo es que, dentro de la lista de juegos que no son compatibles con la Nintendo Switch Lite, se encuentra Super Mario Party, un título bastante entretenido, pero que lamentablemente no vas a poder usar en dicha consola. Tampoco son compatibles aquellos lanzamientos relacionados a la actividad física, pero francamente no hago mucho ejercicio, así que no me importa.

Además de lo anterior, acá no existe la vibración HD ni el sensor de movimiento, pero sí se mantiene el giroscopio, por lo que es probable que más de alguien se sienta raro al usar esta versión de la máquina, o quizás no (en lo personal, no me afectó en nada).

Finalmente, y si bien no he sido afectado directamente por él, existen reportes de que el molesto "drift" de los controles también ocurre acá, por lo que es un detalle que debemos tener en cuenta a la hora de definir nuestra compra.

Conclusión

Resumiendo, esta consola podría ser considerada un reemplazo de la Switch normal sólo si es que juegas regularmente en modo handheld y no te molesta perder Mario Party.

Sobre si son un complemento o no, es difícil concluir que sí, ya que su interacción con la primera versión es bastante limitada más allá del online, sin embargo, si estabas esperando una máquina para darle a tus juegos favoritos en un factor de forma realmente portátil y bien construido, podemos decir con seguridad que la Nintendo Switch Lite es para ti.