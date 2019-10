La magia de un buen RPG: Ni No Kuni: Wrath of the White Witch para Nintendo Switch [FW Labs]

Ni No Kuni: Wrath of the White Witch para Nintendo Switch logra transportarnos de nuevo a un mundo lleno de magia que te hará sonreír como niño.

Ni no Kuni: Wrath of the White Witch es uno de esos juegos que te hacen feliz desde el primer instante. No solamente nos presenta una aventura llena de magia (literalmente) sino que parece que estás jugando una película de anime.

Visuales

Empecemos a hablar de los visuales de este juego, los cuales son uno de sus puntos más fuertes. Ya que no solamente la animación está hecha por el mismísimo Studio Ghibli, sino que desborda personalidad. Cada enemigo, personaje, escenario y cinemática parecen tener vida propia. Se manejó extremadamente bien cada detalle, al grado que incluso jugándolo en Switch (consola en la que se hizo esta reseña) no pierda la magia e impresiona cada vez más a medida que avanzas.

Siendo una historia que se desarrolla en dos mundos, el “real” y el de fantasía. El diseño es excelente, logrando que se sientan diferentes pero parte de un todo al mismo tiempo. Además, al momento que obtienes el libro de hechicería, este te mete más en el mundo del juego.

El libro tiene una estética única y parece que realmente fue escrito para ayudar a los magos en su viaje para convertirse en uno. Incluso, si te detienes a leer el libro en lugar de continuar con tu aventura, encontrarás una narrativa bien manejada, lo cual se traduce a una agradable lectura del mismo.

Las animaciones fuera de las cinemáticas también se sienten bien trabajadas. Cada enemigo tiene una manera de moverse única, al igual que tus aliados. Sinceramente no hay nada en este juego que deje de sorprender visualmente.

Banda sonora

Si hablamos de sonido, entonces Ni No Kuni: Wrath of the White Witch se defiende muy bien. La música fue compuesta por el legendario Joe Hisaishi y por Rei Kondoh. El primero teniendo incontables trabajos musicales en obras de Studio Ghibli. Tales como El Viaje de Shihiro, El Castillo Vagabundo y Porco Rosso. Mientras que Rei Kondoh ha trabajado previamente en títulos como Okami, Bayonetta, Fire Emblem: Three Houses y Super Smash Bros. Ultimate.

Por lo que, te puedes imaginar lo bien trabajada que están las composiciones en este juego. Cada pieza musical es increíble, y ayudan a que te sumerjas en la historia como pocos juegos logran hacerlo.

Sumado al gran trabajo de ellos dos, tenemos a un gran elenco de actores de voz en todos los idiomas. Quienes se nota que se esforzaron como nunca para lograr dar vida a todos los personajes.

Gameplay

Pero vayamos a su gameplay, que no es una película, y es que si bien, no reinventa el genero, logra sacarle provecho. El sistema de juego se divide en tres partes, la primera es la investigación dentro de las ciudades, siendo la primera de ellas Motorcity, lugar natal del héroe, Oliver. Al jugar de esta manera puedes interactuar con otro habitantes, recolectar información y obtener misiones. Además de que en ciudades del mundo alterno, puedes acceder a hoteles, tiendas de armas y cinemáticas. Basicamente, es aqui donde se desarrollan las historias.

La segunda manera de jugarlo es en el mapa enorme del mundo alterno. Aquí podrás encontrar objetos, pelear contra enemigos y sobre todo, llegar de una ciudad a otra.

Combate

Por último, tenemos a las batallas, las cuales no son encuentros aleatorios. Cada que investigues mazmorras dentro de las ciudades, bosques y demás lugares, puedes encontrar enemigos. Algunos de ellos son muy eficaces a la hora de perseguirte, por lo que no podrás evitar el combate, pero otros se lanzan en línea recta, lo que hace fácil evitarlos.

Una vez dentro del combate podrás decidir quién combatirá y quien será el líder. Esto se hace de la siguiente manera: Tienes personajes principales, quienes son Oliver y sus amigos, a su vez, cada personaje tiene criaturas que se llaman únimos. Estos pueden ser equipados con armas, escudos y amuletos que les ayudan en combate.

Cada únimo tiene habilidades únicas que lo diferencian de los demás, pero también tienen un tiempo límite para usarlos. Entre más tiempo pasen en batalla, se agotara su resistencia, por lo que tendrás que cambiarlos por otro únimo o por un personaje principal.

Los personajes principales puede usar otro tipo de habilidades que los únimos, además de poder usar objetos. Esto para aumentar la salud o el poder mágico. Es importante mencionar que cada personaje comparte salud y magia con sus únimos. El combate no es precisamente por turnos, sino que tienes la libertad de moverte para esquivar, defenderte y lanzar hechizos. Por lo que se vuelve muy dinámico una vez que te aprendes todos tus comandos.

Otras cosas a tomar en cuenta

Durante tu aventura tendrás muchas cosas por hacer, las cuales no se te dicen desde el inicio, sino que se te van enseñando poco a poco para no saturarte. Lo primordial será llenar tu libro de hechizos, al cual le hacen falta página, precisamente las páginas de magia. Cada una de estas te puede ayudar para distintas cosas. Y sea para restaurar el corazón de una persona encantada o para abrir cofres, siempre tendrás un hechizo que te ayude en una tarea.

En cuanto a los únimos, podrás cuidarlos como si de un Tamagotchi se tratase. Ya que puedes alimentarlos con dulces que te encuentres en la aventura para elevar sus estadísticas. Cada únimo tiene dulces favoritos y estadísticas que le funcionan más que las demás.

Además, cuentas con un bestiario que se va llenando cada vez que enfrentas enemigos nuevos o cuando consigues otro únimo. Eso incluye a bestias especiales que debes cazar para obtener grandes recompensas, las cuales son más difíciles que los jefes de la aventura.

Cada que duermas en un hotel de una ciudad nueva por primera vez, podrás leer historias de personas que se hospedaron antes. Estas se presentan en forma de cuento y son lecturas muy entretenidas.

Conclusión

Sin duda alguna, el paso de los años no ha hecho más que favorecer a este título. Y a pesar de que no cuenta con una alta definición como en el PlayStation 4, sigue siendo una maravilla visual. Debes darle una oportunidad aunque lo hayas jugado previamente, no te vas a arrepentir.