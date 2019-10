El gama media que busca espacio entre muchos: Review del Moto E6 Plus [FW Labs]

Moto pretende competir con todo en el gigantesco mercado de los gama media con el nuevo E6 plus, pero no lo tendrá para nada fácil.

El nuevo Moto E6 plus es una apuesta de la compañía por ofrecer un gama media baja que ofrece todo lo que un usuario necesita por un precio bastante accesible, veamos si logra cumplirlo.

A continuación te dejamos las especificaciones técnicas

Pantalla de 6.1 pulgadas resolución HD (1.560 x 720)

Procesador MediaTek Helio P22

2 GB de RAM

32 GB de almacenamiento + MicroSD hasta 512 GB

Android 9 Pie

Cámara trasera 13MP f/2.0

Batería 3.000 mAh extraible

Micro USB, Radio FM, BT 4.2, Lector de huellas trasero y Dual SIM

Peso 150 gramos

Dimensiones 155,6 x 73,06 x 8,6 mm

Diseño

Históricamente Motorola es una compañía que no suele arriesgar mucho en lo que respecta al diseño, por lo que en este nuevo E6 plus veremos cosas nuevas, pero no es algo disruptivo. Una de las buenas cualidades del móvil es que es bastante liviano para el uso diario y en especial para llevarlo en el bolsillo.

En la parte delantera contamos con un notch tipo gota, donde se aloja la cámara delantera. Con unos bordes aceptables y una pantalla que crece 0,1 pulgadas con respecto al modelo anterior, nos encontramos con una parte delantera bonita en un tamaño reducido.

Por otro lado, en la parte de atrás ahora contamos con una posición de lentes de cámara en forma horizontal y un lector de huellas bastante similar al modelo anterior. Entre sus cualidades es que este modelo de 2019 tiene batería extraíble, algo "novedoso" para los tiempos que corren.

No encontré puntos negativos en este apartado en general, solo que al ser un teléfono construido en plástico nos da la sensación de ser un poco frágil. La utilización del material no está mal para el rango de precio que no encontramos, pero ten en cuenta que si este móvil tiene una caída fuerte, si batería más que seguro se saldrá.

Finalmente, contamos con dos extremos en la parte final del diseño, ya que algo muy bueno es que el Moto E6 Plus cuenta con conector de audífonos en la parte superior, pero si le damos la vuelta, tenemos por debajo una conexión Micro USB, algo viejo para los tiempos que corren.

Rendimiento

En esta ocasión contamos con un procesador MediaTek Helio P22, que cumple pero sin destacar en nada. El móvil se mueve bien en el uso diario de aplicaciones pero no contaremos con una fluidez tan notoria. Algo que ayuda sin duda es el sistema operativo, ya que en Moto con una experiencia similar de Android nativo que elimina contenido innecesario.

La batería del móvil nos entrega una duración decente y si no eres un usuario intensivo puede que no sea un problema. Yo generalmente utilizó demasiado el móvil y cuando probé el E6 Plus tuve que cargarlo más o menos a las 7 de la tarde de ese día, no pudiendo llegar a la noche con batería. Sin embargo, en un día de poco uso llegaras de sobra a la noche.

En promedio obtuve 3 horas y 45 minutos de pantalla encendida, algo muy bueno para solo 3.000 mAh de batería. Donde se queda un poco corto es en la pantalla, que no es del todo mala, pero su resolución solo alcanza calidad HD y en ocasiones notarás la falta de calidad.

En resumen me llevo un buena experiencia de rendimiento con este móvil acorde al rango de precio que nos encontramos. Destacar siempre la interfaz de Motorola, la cual es limpia, rápida, intuitiva y fluida, algo que ayuda bastante la respuesta de E6 Plus.

Cámaras

La fotografía en este nuevo E6 Plus viene a entregarnos sabores dulces y amargos. En el apartado diurno tenemos en general buenos resultados, con niveles de colores y contraste aceptables donde encontramos una notable mejora con respecto al modelo anterior. También tenemos un tipo de "zoom x2" a través de software que nos permitirá acercar el objetivo sin perder tanta resolución.

Es en la noche donde el móvil sufre más, ya que en las fotografías con poca luz nos encontramos con mayor cantidad de ruido y en general el móvil pierde calidad y resolución, algo que esperemos mejore con futuras actualizaciones.

Con el video podemos grabar hasta calidad Full HD, y en general los resultados son aceptables. La cámara selfie también cumple de forma correcta, pero no esperes para nada resultados increíbles con el lente frontal.

Palabras al cierre

El móvil lo recomiendo porque si quieres un dispositivo barato que haga todo, este Moto E6 Plus cumple con estas características. Sin embargo, si lo que buscas es una buena cámara, en especial por la noche, quizás debas pensarlo un poco.

Su precio es también algo atractivo, ya que el móvil lo puedes encontrar en los principales retail del país a CLP $130.000 en la versión de 2GB y 32 de almacenamiento.

Finalmente, me parece una propuesta llamativa y buena para ser un gama media baja en la actualidad y con solo algunos detalles, encontramos un móvil redondo que puede llamar la atención en el gigantesco mercado de dispositivos que existe en la actualidad.