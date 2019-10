Excelente relación calidad/precio: Review de los audífonos con cancelación de ruido JBL Duet [FW Labs]

La alternativa que me ha acompañado por gran parte del año.

Desde marzo, más o menos, que vengo usando los JBL Duet. Tanto en la oficina como en viajes alrededor del mundo, y no me dejan de sorprender por su relación calidad/precio.

No, jamás van a tener la calidad de los últimos Sony o Bose, pero por lo que cuestan actualmente, me han sorprendido constantemente.

Su sistema de cancelación de ruido activo es muy bueno, aunque no brilla en "específicos", como por ejemplo otros que están pensados para el avión o el transporte público, estos lo hacen relativamente bien en casi todas las situaciones. Donde he encontrado un fallo que en otros no, es en la penetración auditiva de voces estridentes, no son particularmente buenos en ese aspecto, pero "salvan" y por lo general no deberían darte problemas.

Su calidad de construcción es buena, se siente firme y a pesar de no ser los más premium del mundo, puedes estar tranquilo de que no se van a empezar a desarmar de la nada. Lo que sí, creo que hubiera sido un buen gesto agregar un case duro en vez del blando de lona con el que vienen.

Por cierto, y como corresponde, se pueden usar por cable también, por si se les muere la batería o quieres usar el sistema de entretenimiento a bordo de un avión.

Si gustas de hacer muchas llamadas por teléfono usando audífonos, los Duet son buenos pero no excelentes. Si el ambiente es controlado, no habrá problemas, pero si vas por una calle ruidosa, es probable que tengan uno que otro problema con escuchar tu voz. Además no hay ningún sistema de retorno, por lo que puedes tender a hablar más fuerte de lo común.

Por último lo más importante, el sonido. Tienen un tremendo respeto por los altos en JBL, la nitidez de platillos, guitarras y voces escuchando podcasts es muy buena. Por otro lado, los medios están algo abandonados y los bajos, a pesar de tener buen volumen y "punch", carecen de la definición de los audífonos más gama alta. Aún así la mezcla en general, que por ningún motivo es plana y es una receta de la marca, tiene características decentes que permiten disfrutar de buena forma los formatos más populares de la música actual, aunque siento que son más de rock que de hip-hop o electrónica. Ahora, todo eso es subjetivo y tu experiencia puede variar, como cada vez que se habla de sonido.

En definitiva, siento que a un precio cercano a los CLP $100.000, que es el estándar que se ha dado en el mercado, son una opción a considerar para quienes necesiten dar el salto a una experiencia mucho más pulida pero sin gastar tanto dinero. Están disponibles en la tienda de Entel.