La guerra nunca cambia: Review Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint [FW Labs]

El nuevo juego de infiltración y acción militar Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint por fin ya está aquí. Entérate de sus puntos fuertes aquí.

Ghost Recon Breakpoint por fin llegó y trae consigo muchas mejoras a comparación del juego anterior. Pero como en todo nuevo lanzamiento, hay algunos detalles que no se sienten bien, se ven descuidados y llegan a arruinar parte del título.

Gameplay

Para empezar, veamos el gameplay, que si bien, no reinventa ninguna fórmula ya establecida, se siente excelente a la hora de manejarlo. Los disparos son precisos, el movimiento se siente natural y el ritmo de cada combate es excelente.

La combinación entre un sistema de infiltración y el manejo de un dron de reconocimiento aéreo hacen que las victorias sobre los enemigos se sientan satisfactorias. Cada táctica que decidas realizar será esencial a la hora de determinar tu victoria o tu fracaso. Por lo que es importante planificar cada uno de tus movimientos antes de comenzar a derribar enemigos.

El manejo de vehículos tanto aéreos como terrestres se siente un poco raro. Si bien, los controles son intuitivos, no convence del todo, especialmente cuando te quedas trabado en una pequeña piedra en el camino al manejar una motocicleta. Además, los helicópteros parecen tener dos velocidades: rápido y más rápido. Por lo que te hace pensar que fallaras cada aterrizaje aunque no sea el caso.

Fuera de lo anterior, el pulido control del personaje te deja crear estrategias mientras caminas, te arrastras o te escondes en el lodo. Además, el dron de reconocimiento se maneja de maravilla y te hará sentir como todo un profesional.

El poder de las armas

Cada arma se siente única y podrás encontrar una gran variedad de estas, que podrás usar, vender o desarmar para conseguir partes. Estas las encontrarás al derrotar enemigos o en cajas de armamento que se encuentran por todo el mundo. Además de que podrás obtener pistas de armas poderosas al interrogar NPCs y encontrar documentos en bases enemigas.

Cada arma o prenda de vestir que encuentres tendrá capacidades diferentes, estas podrán mejorar la puntería o incluso darte más experiencia. Encontrar nuevas armas se te puede volver un vicio del cual es muy difícil escapar y puedes incluso perder horas haciéndolo, a mi me pasó.

Multijugador

Ya entrados en los controles y el sistema de juego, el juego en línea funciona muy bien. No importa si lo que quieres es ayudar a alguien con una misión o si buscas ayuda, la conexión es rápida y estable. Las tácticas que puedes realizar en equipo, incluso sin comunicación de voz, son muy variadas. Puedes, por ejemplo, aterrizar en lo alto de un edificio e ir marcando a los enemigos para que tu compañeros los derribe a nivel de suelo. También puedes marcar enemigos que quieres que tu compañero derribe al mismo tiempo que tú para evitar ser encontrados. Y si en algún punto algún jugador decide irse, esto se hará sin que pierdas tu sesión.

Por otro lado tenemos el modo de PVP, en donde te puedes enfrentar a otros jugadores en varios modos de juego. Los cuales se basan principalmente en derrotar a todo el equipo rival de cuatro jugadores. Aquí es importante siempre tener un “médico” en tu equipo para poder revivir a los caídos.

La sesiones de juego no son eternas y el tiempo de carga entre partidas es corto. Sinceramente es uno de los matchmaking más fluidos que he visto en mucho tiempo. Durante todo el tiempo que lo jugué no hubo errores de conexión e incluso no hubo Lag en absoluto. Sin mencionar que tanto el PVP como el Cooperativo son extremadamente adictivos.

Visuales

Aquí es cuando llegamos al punto más débil de Ubisoft. Si bien no es un juego feo, hay muchas cosas que se ven terribles. Para empezar tenemos animaciones faciales algo extrañas, que mueven su boca sin sincronía con lo que dicen. Además, durante cinemáticas en tiempo real, podrás ver como ciertas partes del cuerpo de los personajes desaparecen. Las cabezas se transparentan, los modelos actúan de maneras extrañas y te hace pensar que tal vez no estás en una isla, sino en una simulación.

También ocurre en mucha ocasiones, que durante una de estas cinemáticas en tiempo real, los ángulos de cámara se vuelven locos. Hay encuadres no solamente raros, sino terribles, que parecen hechos por niños con celular nuevo. Estamos hablando encuadres en donde se le corta la cabeza a los personales o en donde a penas se pueden ver en una orilla de la pantalla.

Todo esto ocurrió apenas comencé a jugar el título y siguió así a lo largo de todo el juego. Es casi seguro que después sacarán un parche para solucionar todo esto pero por el momento, se ve peor que una película clase B.

Por otra parte, el diseño del menú es el estándar para cualquier juego de Ubisoft. Esto significa que tiene varias pestañas en donde puedes encontrar tu árbol de habilidades, el mapa, misiones y otras opciones. Pero este se siente menos intuitivo que muchos otros juegos de la compañía.

Son pequeñas fallas de diseño que no arruinan toda la experiencia, pero si la dificultan.

Otras cosas a tomar en cuenta

Falta un poco de variedad en las misiones y una mejoría de la inteligencia artificial. Ya que si te llegan a descubrir, puedes esperar a que todos entren en fila por la misma puerta y vencer así a todo un escuadrón.

Esto ocurre también en las misiones principales, ya que cuando llegan hordas de enemigos, puedes simplemente esperar a que todos llegan en fila a morir.

La narrativa se encuentra llena de clichés y de frases muy de película de guerra americana. Sumado a eso, las actuaciones de voz no son nada del otro mundo aunque tampoco es que sean malas. Simplemente la historia se siente floja y en muchas partes, mal llevada. Ni siquiera Jon Bernthal ayuda a que la historia se sienta bien hecha.

Conclusiones

Ghost Recon Breakpoint tiene el potencial para llegar a ser algo muy bueno, pero por el momento se queda algo corto. Aunque sus controles bien trabajados y su multijugador lo salvan tremendamente. Además, puedes perder incontables horas desbloqueando equipo y limpiando áreas de enemigos.

Las fallas que presenta, en su mayoría, son de esas que se parchan eventualmente. Solo esperemos que hagan lo mismo para la inteligencia artificial, ya que la historia no tiene manera de salvarse.

Si lo que buscas en un juego es poder invertir horas en el multijugador y en la campaña sin aburrirte, entonces este es tu juego. Aunque sugerimos que esperes a los parches que pueden mejorar la experiencia de juego considerablemente.