¿En qué se diferencia del anterior? Review del Apple Watch Series 5 [FW Labs]

Pequeñas y geniales mejoras.

El Apple Watch Series 5 es el último gran vestible de Apple, un dispositivo que en los últimos años ha mantenido el trono como el mejor reloj inteligente que existe, aunque con algunos peros bastante marcados.

El año pasado, el Apple Watch Series 4 nos voló la cabeza. Significó un salto tan grande de año a año que no imaginábamos qué podía pasar en 2019. La pantalla llegaba casi hacia el borde, la batería era estelar para la cantidad de cosas que ofrece el dispositivo y el refinamiento en el apartado, tanto de hardware como de software, había tocado techo.

Además de lo anterior, es un reloj que, en el lugar correspondiente del mundo, es capaz de hacer un ECG (electrocardiograma), lo que habla muchísimo de su poder y la cantidad de tecnología puesta en el desarrollo de este dispositivo. Semana a semana sale a la luz algún testimonio sobre cómo el Apple Watch le salvó la vida a alguien, y en la compañía, conscientes de eso, hasta hicieron un lacrimógeno video:

Pareciera exagerado, pero por lo general la gente que usa este vestible, lo agradece mucho, ya sea por motivos de independencia del teléfono, cosas de salud, ejercicio y más. Lo que en un momento parecía un aparato olvidable, ahora tiene una serie de usuarios muy fieles.

Pero aún no hablamos sobre qué es nuevo en el Series 5, y es que en Apple tampoco hicieron grandes cambios, a sabiendas de que el Series 4 era un dispositivo a años luz de la competencia, este año no cambió el procesador y el diseño es casi idéntico, a excepción de algunos nuevos materiales.

Sí, este año tu Apple Watch puede mostrar la hora siempre, ya que gracias a una nueva tecnología en la pantalla del equipo puede pasar de estar reproduciendo 60 cuadros por segundo a solo 1, bajando además la intensidad de la paleta de colores y el brillo de la carátula que tengas seleccionada. Cada una de ellas fue trabajada y es que claro, solo Apple las puede crear y a pesar que el catálogo y la personalización se ha ampliado, aún pedimos que terceros puedan acceder a crear nuevos looks.

Además ahora hay un compás construido directamente en el reloj, también un altímetro, lo que puede no parecer mucho porque otros lo tienen hace tiempo, pero es esencial para mejorar la independencia del vestible, por ejemplo al usar mapas o hacer trekkings, por dar un ejemplo.

Junto a esto, la última versión de WatchOS siempre está atenta a los niveles de ruido alrededor tuyo, alertándote si estás en un ambiente que podría ser perjudicial para tu audición. Pensaba que esto le iba a pegar fuerte a la batería, pero la diferencia entre tenerlo encendido o apagado no es más de un 4% al final del día. Por cierto, Apple promete que todo sucede dentro del aparato y que ellos no guardan nada, que aunque quisieran no podrían.

Sobre el punto de la batería, lo que sí marca la diferencia es la pantalla siempre encendida, donde Apple prometió que la autonomía sería igual a la del Series 4 con esto prendido, pero no. Si antes llegaba al final del día con un 60%, ahora lo hago con cerca de un 40%. Esto puede mejorar con actualizaciones de software y es más, lo han hecho, pero no deja de ser interesante que al apagar esta característica, puedas llegar al almuerzo del tercer día antes de que el reloj entre en modo de ahorro de energía.

Es interesante tener el "always on display" que otros tienen hace tiempo, pero que ahora el que es, a mi juicio, el mejor reloj inteligente que existe lo tenga, solo lo afirma en su trono. Si sufre de algún pecado grande Apple aquí es en dos cosas: no es nada de barato, eso suele pasar por los productos Apple y lo otro, es que siento que tienen la oportunidad de dominar absolutamente este mercado si lo hicieran compatible con Android, pero no lo hacen y probablemente jamás lo harán.

No cambiaron muchas cosas y las conclusiones tampoco: si tienes un iPhone, este es el reloj que debes comprar, incluso el Series 3, que sigue siendo muy bueno, está a excelente precio. Si usas Android, alternativas como las de Huawei y Samsung no son lo mismo, pero tienen encanto por sí solas.