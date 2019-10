Con foco tech: review de las Puma LQD Cell Omega Densitiy [FW Labs]

Un "dad shoe" con suficiente tecnología para que no se queden en el pasado.

Desde hace un par de años que la tendencia del "dad shoe", con diseños anchos, voluptuosos y noventeros se tomó las vitrinas, y las LQD Cell Omega Density de Puma hacen una apuesta distinta en ese mercado.

Y es que, por lo general, las marcas suelen irse por lo más barato al hacer zapatillas con esta estética, reciclando no solo el estilo, sino que la tecnología también, y eso no es necesariamente bueno.

Por eso me sorprendí al ver este lanzamiento, que a pesar de verse abultado y con un trasfondo que puede evocar hasta los principios de los 2000, incorpora una mediasuela muy de ahora, con tecnología LQD Cell.

Esta goma, que tiene una sensación más fácil de "romper" que las cápsulas de aire pero que sin duda es más firme que las espumas Boost o React de la competencia, es algo súper único.

Sucede que a pesar menos blanda, te entrega más "retorno de energía", que es el concepto que usan en marketing y que en verdad todos conocemos como "rebote".

Lo anterior entrega como resultado una zapatilla ancha, cómoda, que no usaría para deporte -de hecho, no las hicieron para eso, son calzado cómodo para el día a día- y que entregan un estilo bastante peculiar. Todo acompañado de una construcción que no escatima en los detalles, lo que lo convierte en un producto muy premium.

De un tiempo a esta parte, Puma había perdido parte del entusiasmo por parte de los más fanáticos del mundo sneaker, pero con el lanzamiento de las Thunder Spectra y su zapatilla de basketball, han vuelto a estar en el ruedo, y lanzamientos como este vienen a ratificar que no piensan rendirse, y que siguen entregando buenos resultados. Actualmente las LQD Cell Omega Density están disponibles en muy pocas tallas, porque la recepción del público ha sido excelente.