Nueva patente de Sony revelaría planes para incluir asistente de voz en la PS5

Nuevos posibles detalles de la esperada PS5 están circulando en internet. En meses recientes hemos escuchado todo tipo de humores y visto algunos diseños conceptuales algo particulares, y parece que seguirá siendo así hasta su probable anuncio en 2020. Sin embargo, poco se había tocado de las funciones hasta ahora y acaba de entrar a discusión una que llama la atención. Esta sería el asistente de voz.

Así es: La PS5 tiene buenas probabilidades de contar con un asistente de voz propio. Esto lo reveló un reconocido analista de la industria de los videojuegos, Daniel Ahmad, quien en otras ocasiones acertó en la filtración de proyectos como Elden Ring. En esta ocasión, Ahmad se centra en la que será la nueva consola de Sony.

Según señala el experto, Sony registró recientemente una patente muy llamativa. El escrito especifica un "Sistema de asistencia de voz usando inteligencia artificial". Si bien el documento no habla de una implementación en la PS5, se cree que la sola patente sería más que suficiente para demostrar una llegada a la nueva consola. De ponerse en funcionamiento, se llamaría 'Playstation Assist'.

Sony has filed a new patent for an AI powered voice assistant called PlayStation Assist.

You can input a query and then the game will dynamically respond.

E.g. Ask for the nearest health pack > The game marks it on your map.https://t.co/BQWibOqSRP pic.twitter.com/PNKDEH7jGe

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 29, 2019