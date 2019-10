Este es Project Gem, el extraño y alargado celular del creador de Android y Essential

Project Gem, el nombre clave tras el nuevo dispositivo de Essential fue mostrado en una serie de tuits.

Estos fueron compartidos por Andy Rubin, conocido por ser el creador de Android y el Essential Phone, y la verdad es algo que jamás hubiéramos imaginado:

We've been working on a new device to reframe your perspective on mobile. It's now in early testing with our team outside the lab. Look forward to sharing more in the near future! #ProjectGEM pic.twitter.com/BnVy7yM2Kj

— Essential (@essential) October 9, 2019