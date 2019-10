"Valió la pena esperar 6 años": surgen las primeras reacciones de "El Camino: una película de Breaking Bad"

La espera fue larga. Esta madrugada Netflix estrenó “ El Camino: Una película de Breaking Bad ”. La cinta, protagonizada por Aaron Paul, abordó los hechos que sucedieron al final de la serie madre. En otras palabras, el escape de Jesse Pinkman tras la muerte de Walter White.

Y cómo no, las redes sociales no se hicieron esperar.

Desde su término en 2013, “Breaking Bad” ha sido considerada como una de las mejores series de televisión de la historia. Razón por la que la expectativa por esta nueva producción era bastante alta.

¿Las cumplió? esa respuesta la tendrán luego de ver la cinta dirigida por Vince Gilligan. De todas formas, recopilamos algunas de las impresiones iniciales sobre este últio adiós a "Breaking Bad".

Jamás me imagine que despedirme de Jesse Pinkman iba a ser tan doloroso para mi… El Camino es perfecta y sin duda Jesse lo necesitaba, que coño YO LO NECESITABA. Tengo 5minutos que termine de verla y estoy: pic.twitter.com/ojGtBxB7zH

lpm que hermoso todo fue alta peli #ElCamino ,lo mejor del año la reputisima madre,el arco de Jesse termina con alto 10,valio la pena el hype ,na me puse a llorar como un pelotudo ,la actuacion de Aaron Paul fue expetacular en todo sentido,LA MEJOR PELI DEL AÑO BITCHHHH! pic.twitter.com/4qMMZu2CJA

La película en sí es una maravilla, no intenta forzar la trama y solamente se enfoca en que le pasó a Jesse después del final de la serie. Me dejó satisfecho y me trajo muy buenos recuerdos.

Excelente conclusión a uno de los mejores personajes que he visto en mi vida. #ElCamino pic.twitter.com/a3uGdE57lZ

— Carlos (@CGvessels) October 11, 2019