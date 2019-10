Sindicato de Metro exige que la ciudadanía necesita saber quien quemó las estaciones

El Presidente del Sindicato del Metro de Santiago ha señalado que la fiscalía debe investigar el hecho para conocer quien realmente realizó estos actos.

Eric Campos, Presidente del Sindicato de Metro entregó controvertidas declaraciones tras indicar que la ciudadanía necesita saber quienes fueron los grupos que quemaron las estaciones del Metro de Santiago.

Entre sus declaraciones destacó la frase "No conozco a nadie, a ningún grupo, que pueda quemar ocho estaciones de Metro al mismo tiempo", afirmó en encargado de los trabajadores del tren subterráneo.

Recordemos que el pasado viernes se produjeron diversos ataques a las estaciones del tren de la capital mientras se desarrollaba una de las crisis sociales más importantes en la historia de Chile.

Metro de Santiago

Las declaraciones de Campos enfatizaron en que "Nosotros los trabajadores estamos un poco "al medio", ya que poca gente lo sabe en esta coyuntura que esta empresa está enfocada al servicio público y nosotros tenemos mucho interés en poder recuperar la normalidad de los servicios pronto".

El Presidente continuó "Francamente en este caos social, en esta indolencia del Gobierno es muy difícil poder volver a la normalidad, ya que tenemos un pueblo trabajador que no está haciendo una vida normal y yo creo que es importante después de este proceso que la fiscalía entregue una investigación de quien está quemando las estaciones".

"El Metro es un medio de transporte que le sirve a la clase trabajadora, yo no quiero acusar a nadie, ni a vándalos ni a otros, pero yo quiero saber quien hizo esto y por otro lado, y en medio de tanta confrontación social yo no se si es bueno abrir las estaciones porque siento que esto se está utilizando como un simbolismo de normalidad, creando expectativa en la gente que luego no se cumple".

"Yo creo que el tren se debe normalizar pero condiciones mínimas de seguridad para la gente pueda utilizar el Metro de forma normal, tenemos que ir evaluando día a día, las condiciones de seguridad es que no quemen las estaciones, nosotros queremos tener todas las ganas de volver a la normalidad, pero si el Gobierno no tiene las mismas intenciones, va a ser difícil hacerlo".