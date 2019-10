Premio Nobel de Química 2019 para científicos que innovaron en las baterías de litio

Este miércoles 9 de octubre la Real Academia de Ciencias de Suecia ha dado a conocer a los ganadores del Premio Nobel de Química 2019.

Los científicos galardonados este año realizaron una importante innovación con respecto a la mejora de las baterías de litio logrando potenciar todas las capacidades que tienen a día de hoy.

Los galardonados fueron John Goodenough, Stanley Whittingham y Akira Yoshino, quienes con un trabajo de largos años lograron finalmente potenciar esta tecnología que los llevó a recibir este año el Premio Nobel de Química por parte de la academia.

The 2019 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham and Akira Yoshino “for the development of lithium-ion batteries.” pic.twitter.com/LUKTeFhUbg

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2019