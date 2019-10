Descubridores de la respiración celular reciben el Premio Nobel de Medicina

El Premio Nobel de medicina para este año 2019 ha quedado para tres investigadores quienes lograron encontrar cómo las células perciben, sienten y adaptan el oxigeno que hay a su alrededor para así poder respirar de mejor forma.

Los científicos son: William Kaelin (EE.UU), Peter Ratcliffue(Reino Unido) y Gregg Semenza (EE.UU), quienes con este nuevo descubrimiento relacionado con la ciencia han encontrado este sensor oxígeno celular, el cual puede ser vital para entender algunas patologías como el cáncer y enfermedades cardiovasculares.

Este paso es vital para comprender de mejor como las células logran adaptarse al oxígeno que hay alrededor de ellas, para así luego de este proceso poder transformarlo en energía.

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.” pic.twitter.com/6m2LJclOoL

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2019