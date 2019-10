Premio Nobel de Física 2019 para astrónomos que contribuyeron a la comprensión del Universo

Hoy martes 8 de octubre se han dado a conocer los ganadores del Premio Nobel de Física correspondiente a este 2019, donde encontramos a un astrónomo estadounidense y dos suizos quienes con su investigación entregaron importantes avances en el conocimiento del Universo.

Los galardonados fueron James Peebles, Michel Mayor y Didier Queloz y entre su destacada investigación se encuentra una comprensión mayor de la estructura e historia de cómo comenzó el Universo hace miles de millones de años, como también el hallazgo del primer planeta que orbita una estrella del tipo solar fuera de nosotros.

El astrónomo James Peebles, premiado en esta ocasión, es un destacado científico quien en los últimos 50 años se ha dedicado a entregar nuevas ideas y descubrimientos para la transformación de la cosmología, comenzando desde la especulación hasta la ciencia.

La idea principal planteada por Peebles y los otros dos astrónomos trata sobre el cómo se originó el universo en sus primeros momentos hace más de 14 mil millones de años, cuando todo comenzó con una gran explosión. Desde aquel momento la expansión del cosmos ha sido continua y cada vez este se vuelve más grande y frío.

El planteamiento continúa señalando que aproximadamente 400.000 después de la explosión del Big Bang, toda la materia del Universo pudo volverse finalmente transparente por lo que los rayos de luz comenzaron desde ese momento a viajar a través del tiempo y del espacio.

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physics has been awarded with one half to James Peebles “for theoretical discoveries in physical cosmology” and the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz “for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star.” pic.twitter.com/BwwMTwtRFv

