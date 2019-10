Políticos se toman redes sociales para pedir el fin de la violencia en Chile

Ayer lunes en la tarde se vivió en gran parte de las ciudades del Chile una nueva jornada de manifestaciones, donde la violencia de grupos minoritarios no estuvo exenta de ocurrir.

Durante la tarde en la ciudad de Santiago, las manifestaciones se concentraron principalmente en el centro de la ciudad, motivo por el cual Metro cerró varias de sus estaciones, causando caos al regreso de las casas de los trabajadores por la tarde.

A raíz de esta situación, políticos de varios sectores se tomaron las redes sociales para pedir encarecidamente a la población que la violencia no es el camino para lograr los objetivos y cambios que todo el país requiere en estos tiempos turbulentos.

Frente a la compleja situación, uno de los primeros en manifestarse en redes sociales fue Gabriel Boric, diputado que manifestó su completo apoyo a las peticiones pero su total rechazo a los incendios y actos vandálicos.

Cabildos, no incendios. Participación política, no saqueos. Responsabilidades, no venganza. Organización, no individualismo. Escuchar, escuchar y trabajar.

— Gabriel Boric Font (@gabrielboric) October 29, 2019