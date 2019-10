Nuevos pokémones ya aparecen en Salamina, la isla olvidada de Pokémon Go

Los habitantes de la isla griega dejaron atrás una mala racha de 7 meses de no encontrar ningún Pokémon en las calles.

En la actualidad, Pokémon Go se ha convertido en el juego más popular del mundo, desde que Niantic y The Pokémon Company lanzaron la aplicación para los dispositivos móviles. Lamentablemente, muchos jugadores no tienen la dicha atrapar a Pikachu y sus amigos tan fácilmente en donde viven.

Esto le sucedió, hace casi un año, a los fanáticos de Pokémon Go en Salamina, una isla griega del mar Egeo. ¿La razón?, misteriosamente un día las criaturas dejaron de aparecer en el juego, lo que causó mucho preocupación.

La Isla de Salamina tiene más de 38.000 habitantes, y entre ellos hay una comunidad de Pokémon Go que durante años pudieron atrapar criaturas como Wailer, Dewong, Krabby, Kabuto, Carvanha, Beldum e incluso el Pokémon con forma de cactus Cacnea.

Siete meses de mala racha para Pokemon Go

Al parecer, Niantic y The Pokémon Company escucharon la petición de los jugadores en Salamina. A través del sitio Reddit, varios usuarios publicaron que de nueva cuenta ya se pueden atrapar pokémones en tierras griegas, rompiendo así la mala racha de 7 meses de no encontrar ningún Pokémon en las calles.

La noticia desató una locura entre habitantes de Salamina. Ahora ya pueden volver a encontrar asombrosos pokémones y capturarlos para aumentar su colección y así poder luchar en gimnasios.

“Este es un cambio de marea muy importante y emotivo para todos nosotros, ya que ahora podemos disfrutar este adorable juego sin tener que viajar lejos de casa para poder encontrar algo que atrapar”, relató, a través de un post en reddit Giannhsblzer, el popular jugador Astrid Gkeher.

Niantic escuchó a los fanáticos

Niantic nunca realizó un comentario sobre la situación de escasez de pokémones en Salamina, pero quedó bastante claro que escuchó las quejas de los fanáticos en la isla griega.

Pokémon Go está disponible para celulares iOS y Android, estas versiones para dispositivos móviles se han convertido en el juego más popular que The Pokémon Company en la última década.

