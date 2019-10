Conoce al Pokémon Yamask que todo buscan durante el reto Halloween 2019

El Pokémon Yamask se ha convertido en una obsesión para los jugadores de Pokémon GO debido a la nueva edición Halloween 2019. Este evento, abierto durante dos semanas, tiene entre sus tareas hallar al fantasma en sus diversos tipos y claro todo lo quieren para ganar las recompensas.

Parece que Yamask hace honor a su diseño fantasmal y ha sido uno de los más difíciles de encontrar durante esta tercera edición de Pokémon GO Halloween, que se inició el 17 de octubre y terminará el 1 de noviembre.

Entre las seis tareas que el videojuego diseñó para celebrar la noche de las brujas está un encuentro con Yasmak. Pero además crearon una nueva investigación especial llamada "Un mensaje terrorífico".

En su segunda fase, todos los jugadores deberán capturar 10 Pokémon de tipo oscuro como Yasmak. De cumplir todas las tareas obtendrán 40 pokéballs, 1.080 polvos estelares y 8 bayas frambu doradas.

Por otra, parte durante el evento este espíritu Pokémon podrá aparecer en su versión shiny y en su evolución Cofagrigus.

I'm currently shiny hunting yamask which evolves into cofagrigus, wondering if you guys had any name suggestions pic.twitter.com/Pv9NWbbAXB

— Alissa , The Black Rose (@Alicestea996) November 16, 2018