Pokémon GO se pone LGBTQ+ con su primer personaje no binario

Pokémon GO tiene un personaje no binario y es confirmado por la más reciente publicación del Willow Report. Aunque no pasa en todos los idiomas.

Pokémon GO es uno de los juegos más populares para plataformas móviles y existe una auténtica comunidad que lo mantiene activo y le rinde culto alrededor del mundo.

Muchos de los jugadores están atentos a la publicación del ya tradicional Willow Report. En donde el profesor marca una bitácora informativa de la trama y personajes de este título para dispositivos móviles.

Pero en su más reciente publicación los jugadores no pudieron evitar notar que en el texto se referían al personaje de Blanche, líder del Team Mystic (o Equipo Sabiduria), bajo una variante "they":

Blanche became visibly upset, which tends to happen when things don’t go to their carefully curated plans.

❄️ Blanche was so focused on work that when Candela and Spark stopped by Professor Willow’s mobile lab to offer congratulations on Team Mystic’s Global Challenge progress, Blanche didn’t even look up from the screen. ❄️ — Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 8, 2019

Sin ningún pronombre femenino, ni masculino, sino que optaron por la alternativa neutra en idioma inglés; que utilizan aquellas personas que se identifican como no binarias. Es decir, sin un género definido.

Lo curioso es que los fans comenzaron a investigar los últimos tres años de publicaciones del juego. Para descubrir que en inglés siempre se referían a Blanche en términos neutros. Incluso quien diseñó al personaje lo avaló en 2016:

blanche's gender confirmed as "whatever impression or feeling you get from the design" \o/ pic.twitter.com/pAj7Eg2d6v — Libby⚡️Mikrokosmos (@libbydango) August 7, 2016

Bajo esa perspectiva sería el primer personaje del universo Pokémon, y específicamente de Pokémon GO que resulta ser no binario.

Sin embargo esto es algo de lo que sólo es posible percatarse en el juego en su versión en inglés. Ya que en español, alemán, francés, portugués e italiano Blanche no es un personaje no binario. Sino una mujer.